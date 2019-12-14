  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

زميل صلاح يحذره: سنمر بأمر خطير جدًا اليوم

كهربا

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: كهربا مش هيلعب مع الأهلي

دعاء فاروق

تعليق ناري من دعاء فاروق على خلع صابرين وحلا شيحة للحجاب

فريق الأهلي

بالأسماء .. الراحلون عن الأهلي في يناير

الزمالك

نجم الزمالك ينشر صورة طفله بتيشيرت الأهلي ثم يحذفها بسرعة

محمد صلاح

هذا هو التفسير الوحيد لهدف صلاح المستحيل في سالزبورج

سد النهضة

انهيار "سد النهضة" سيمسح السودان من الخريطة

الجنسية المصرية

تعليق ناري لـ"أديب" على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تنفعل على الهواء لهذا السبب

صوفيا

روبوت يوجه نصائح هامة للحفاظ على البيانات الشخصية

جريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن

عرب وعالم

اليمن
اليمن
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ضربات التحالف على اليمن انخفضت بنسبة 80%

#

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض فرصة كبيرة لهذا الأمر

#

«بومبيو» يشكر «بن سلمان» ويحتفي بإنجاز سيغير الكثير

#

الرئاسة اليمنية: "اتفاق الرياض" يحتاج عزيمة قوية لتنفيذه

حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، من خطورة انهيار اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر الماضي.
وقال جريفيث- في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الجمعة- «أعتقد أنه من المهم حقا أن يطبق هذا الاتفاق في أساسياته على الأقل. نحن جميعا قلقون بشأن ما إذا كان سيتحقق».
وأضاف جريفيث «يمكننا أن نرى أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيقها، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في عملية الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل».
وتابع: «اتفاق الرياض يمنحنا الوقت، ونأمل ذلك. لكن إذا انهار، أعتقد أنها ستكون ضربة مدمرة لليمن».
وأشار إلى «تأكيد كبار المسؤولين في الحكومة السعودية، الحرص على تطبيق اتفاقية الرياض».
وفي 5 نوفمبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (وهو هيئة سياسية تشمل عددا من محافظات جنوب اليمن)، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة التحالف العربي (التي تقوده الرياض في اليمن دعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين).
وجرى التوقيع في الرياض برعاية الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خناقة بين "الخطيب" وآيتن عامر بسبب كهربا
» سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة هامة لـ"كهربا"
» «المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
» الإمارات: جميع المنتجات بأسواقنا مطابقة للمواصفات
» واشنطن تهدد إيران برد "حاسم" إذا فعلت هذا الأمر
» رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت
» تاريخ الرؤساء الأمريكيين مع العزل والاستقالة
» أستاذ أمراض الكبد: مصر رائدة عالميا في علاج فيروس «سي»
» مقدمة مؤثرة لـ"أديب" بسبب رحيل مخرج برنامجه
» أسعار الذهب تشهد تفاوتًا كبيرًا في نهاية الأسبوع
» القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة