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بالفيديو..

أديب: "أردوغان مبيفهمش غير لغة القوة ولازم ياخد على دماغه"

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك وسائل إعلام تركية نشرت فيديوهات لتدريب القوات التركية، وكان هذا الفيديو ردا على ما نشره الجيش المصري من أنشطة عسكرية تدريبية في البحر الأبيض المتوسط، ويطلق صاروخ من إحدى الغواصات يصل مداه لـ 130 كم.
وأوضح «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة، قائلا: «أردوغان مبيفهمش غير لغة القوة ولازم ياخد على دماغة»، معتبرًا أن ما فعله أردوغان في ليبيا مجرد «جر شكل»، مشيرا  إلى أنه يجب أن تكون مصر حازمة مع أردوغان ونظامه.
وأشار «أديب» إلى أن وزير الخارجية التركي صرح أنه لا يستبعد وجود استثمارات لأتراك في مصر، معقبا: «اللهم يخزيك يا شيطان هو أنت مين فيهم» قائلا: «دي حقول الغاز بتاعتنا، إحنا مقربناش من حد».
وشدد «أديب» علي أن عقيدة القوات المصرية هى عقيدة دفاعية، ولكن عندما يبدأ التهديد يبدأ الردع، ومصر لا تشتري سلاح لدخول عروض عسكرية، موجها رسالة إلى أردوغان: «العالم كله مش معترف باتفاقك مع السراج، والعالم كله بيقولك تعمل بيه إيه».

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