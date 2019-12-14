هذا هو التفسير الوحيد لهدف صلاح المستحيل في سالزبورج

14 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تسجيل محمد صلاح هدف في من زاوية مستحيلة في مباراة سالزبورج بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن جزء كبير منه بسبب دعوة والدته له، معقبا: "ده من دعوة أمه وحبايبه.. لأن الجون ده ميجيش".

وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الصحف الأجنبية تتحدث عن سحر محمد صلاح في تسديده هذا الهدف، مضيفا: "الكرة دي غريبة، والعالم كله بيتفرج عليه، ومتحصلش غير برضا الأم".

