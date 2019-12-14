» خناقة بين "الخطيب" وآيتن عامر بسبب كهربا

14 ديسمبر 2019 - 07:22 ص

اندلعت مشادة قوية بين الفنانة آيتن عامر ، والإعلامية ياسمين الخطيب بسبب سخرية الأخيرة من اسم "وفاء عامر" على خلفية انتقال محمود عبد المنعم كهربا للأهلي.



وقالت "ياسمين الخطيب" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرًا أبدًا كالأب والأم ولا يمكن تبديله مهما أساء .



وأضافت: أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد ، أن يكن له وفاءً كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف ، أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر.



هذه الدعابة لم تعجب آيتن عامر شقيقة وفاء عامر ، التي قالت: المفروض إن دا إيفيه والناس تضحك وكدا؟



وردت ياسمين الخطيب قائلة: وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلا و روحا والألشة مقصورة على الاسم ولا يقصد بها أي إهانة.



