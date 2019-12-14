نجم الأهلي يفجر مفاجأة: كهربا مش هيلعب مع الأهلي

14 ديسمبر 2019 - 07:31 ص

أكد وليد صلاح الدين - نجم الأهلي السابق - أن محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا للأهلي لن يلعب مع الفريق خلال الفترة القادمة.



وقال "صلاح الدين" في تصريحات تلفزيونية: لا شك أن كهربا صفقة قوية للنادي الأهلي ، فهو لاعب صغير في السن ولديه لياقة بدنية عالية ، ومهارة كبرى.



وأضاف: لكني لا أعتقد أنه سوف يلعب مع الأهلي في الوقت الحالي ، نظًرا لتعدد اللاعبين في مركز الجناح الأيسر وهو المركز الذي أرى أنه يؤدي فيه بشكل قوي ، لكن بعد فترة قد يلعب في المركز رقم 10 أو الجناح الأيمن أو المهاجم ، وهو يجيد فيهم جميعا.



