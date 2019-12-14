  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بدور البراهيم

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

ارشيف

بث مباشر ليفربول يواجه واتفورد

جنود أمريكان

7000 جندي إضافي..«واشنطن»: حان وقت الرد

ضاحى خلفان: هزم الله مرسي ونصر سيسيها

خلفان للشعب السعودى: فى القلب والعين

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه: "استنوني بـ البندانة"

النائب محمد عبد الغني

برلماني: عودة تمثال "ديليسبس" إلى قاعدته يعد سقطة وجرحا للكرامة

طارق شوقي وزير التعليم

حقيقة تناول المناهج التعليمية الحكم العثماني "فاتحاً لمصر"

تجمع المهنيين

رد المهنيين على إيداع البشير بالإصلاحية

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون

"ماكرون" يمتنع عن تهنئة رئيس الجزائر الجديد لهذا السبب

عبد اللطيف المناوي

«المناوي»: الإعلام المصري يعانى من غياب "الحياد"

بالفيديو ..

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه: "استنوني بـ البندانة"

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للسودانيين

#

تركي آل الشيخ عن وفاته:«أحسن الله عزاكم فيني»

#

أول فيديو لـ تركي آل الشيخ في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة

#

"الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"

تويتر

تركي آل الشيخ

ميدل بيست

بندانة

طمأن المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، متابعيه على صحته، حيث وجه في مقطع فيديو له على "تويتر" رسالة لمحبيه، معبرًا عن افتقاده له وحماسه لحضور حفل شركة "ميدل بيست" العالمية، ضمن فعاليات موسم الرياض .

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث علق:"هلبس البندانة وهطير على الرياض لحضور حفل "ميدل بيست"، مطمئنًا الجميع على سلامته .

وقال تركي آل الشيخ  تغريدة له عبر "تويتر"، في وقت سابق: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، إذ يجتمع أكثر من 100 منسق أغانٍ وفنان، مهنئًا شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، ومشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون مسك الختام لموسم الرياض، مضيفًا: "لا تقول ما لقينا تذاكر".

ويذكر أن العاصمة السعودية الرياض سوف تشهد مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضره حوالي 70 ألف شخص.

وفوجئ جمهور الرياضة والفن في الوطن العربي والمهتمين بأخبار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بتعرضه لوعكة صحية وسفره للخارج في رحلة علاجية، رغم نشاطه خلال الفترة الأخيرة وظهوره أكثر من مرة خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ويشرف على علاج تركي آل الشيخ فريق طبي من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية
» رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد
» الضابط والدكتور والمحامي والمدرس.. تفسير 4 مهن بالمنام
» بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى
» تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة
» إليسا تعلن تعافيها من السرطان.. هذه التفاصيل
» جعجع: نرفض تشكيل حكومة مختلطة
» برلماني: منتدى السلام يوحد الرؤى لمستقبل أفضل بين الدول الأفريقية
» "مش أول مرة".. خطيبة الشرنوبي تكبره بعدة سنوات
» "قولت أوك".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل مرضه
» استقرار فى أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة