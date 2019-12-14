تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه: "استنوني بـ البندانة"

14 ديسمبر 2019 - 02:10 م

طمأن المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، متابعيه على صحته، حيث وجه في مقطع فيديو له على "تويتر" رسالة لمحبيه، معبرًا عن افتقاده له وحماسه لحضور حفل شركة "ميدل بيست" العالمية، ضمن فعاليات موسم الرياض .

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث علق:"هلبس البندانة وهطير على الرياض لحضور حفل "ميدل بيست"، مطمئنًا الجميع على سلامته .

وقال تركي آل الشيخ تغريدة له عبر "تويتر"، في وقت سابق: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، إذ يجتمع أكثر من 100 منسق أغانٍ وفنان، مهنئًا شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، ومشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون مسك الختام لموسم الرياض، مضيفًا: "لا تقول ما لقينا تذاكر".

ويذكر أن العاصمة السعودية الرياض سوف تشهد مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضره حوالي 70 ألف شخص.

وفوجئ جمهور الرياضة والفن في الوطن العربي والمهتمين بأخبار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بتعرضه لوعكة صحية وسفره للخارج في رحلة علاجية، رغم نشاطه خلال الفترة الأخيرة وظهوره أكثر من مرة خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ويشرف على علاج تركي آل الشيخ فريق طبي من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.