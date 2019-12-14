» جعجع: نرفض تشكيل حكومة مختلطة

14 ديسمبر 2019 - 02:28 م

أكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية رفضه التام لتشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين، لافتًا إلى ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لا حل إلا بحكومة اختصاصيين وهذا ما سيترجم بكل مواقفنا السياسية وسنشارك بالاستشارات النيابية والقرار النهائي بشأن التسمية سيتخذ باجتماع تكتل الجمهورية القوية، خاصة أن لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لانتشاله من أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة هزت الثقة في نظامه المصرفي".

جدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال أمس أن الحكومة اللبنانية المقبلة يجب أن تضم كل الأطراف حتى تتمكن من علاج أسوء أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود.