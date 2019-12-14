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تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة

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غضب

تفسير الاحلام

شجار

الام المتوفاة

تفسير رؤيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رأيت أن أمي المتوفاة تتشاجر معي لأول مرة وحزينة رغم أني رأيتها قبل ذلك عشرات المرات مبتسمة والسبب أن زوجتي أهملت البيت بسبب ضيوف أتوا إلى المنزل. علمًا أن زوجتي لم تقصر مع أمي قبل وفاتها وشكراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشجار أو العراك مع أمك رحمها الله يدل على المرور بأزمة وخاصةً إن كانت رحمها الله يُعرف عنها الخير في الدنيا، فهى تحذرك من ذلك ولابد أن تراجع نفسك في أفعالك. وقد يدل التشاجر مع الوالدة المتوفاة على أنك تسير منحرفاً عن الطريق السليم وهى تخشى عليك من ذلك. وربما دلت الرؤيا على نسيانك لها فى الصدقة والدعاء وهى تحتاج لذلك. وكونك ترى الوالدة قبل ذلك مبتسمة فهذا دليل على حسن حالها فى الآخرة وحسن مستقرها عند الله وحسن الثواب لها وأنها من أهل الجنة لقوله تعالى: ( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) آل عمران 170. وقوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) عبس 38 : 39. ودليل أيضا على وصول الصدقة والدعاء لها منكم. وزعلها فى هذه الرؤيا فقد تكون اعتادت على شىء منكم (صدقة أو دعاء) وقصرتم فى ذلك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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