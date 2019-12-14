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العثور على تمثال "أبو الهول" في المنيا

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التمثال
التمثال
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الطيب حسين

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اثار

المنيا

ابو الهول

كشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة، سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي أثار ملوى، علي تمثال ملكي صغير الحجم علي هيئة أبي الهول، و ذلك أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، أن التمثال مصنوع من الحجرى الجيري و يبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وطوله 55 سم، ذو ملامح و تفاصيل الوجه واضحة و جميلة، مما يعكس مدي مهارة الفنان المصري القديم.

وعثرت البعثة أيضا علي مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود "بس" و أوستراكات من الفخار و أواني فخارية مختلفة الأشكال و الأحجام و قنينة من الألباستر.

وستستمر أعمال المسح و التنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار حيث خلال الثلاث أعوام السابقة تم العثور بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات و مجموعة كبيرة من مقابر و آبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية و الخشبية التي عثر بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.


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