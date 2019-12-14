عائلة سعودي قُتل بالقاهرة: لن نتنازل

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طالبت عائلة مواطن سعودي يدعى راجح الحارثي قُتل بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي بالقصاص من الجناة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن هذا الأمر.

جاء هذا في تصريحات لـ"مبارك صالح الحارثي"، شقيق الضحية، لصحيفة الوطن السعودية.

وأوضح أن شقيقه كان يعمل في الدفاع المدني بجدة وهو غير متزوج وذهب للقاهرة بهدف علاج أسنانه.

يشار إلى أنه تم العثور على "الحارثي" مقتولا بعدة طعنات داخل شقته في منطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، حيث إن الحادثة تمت بهدف السرقة.

وقال إن السفارة أبلغته بالقبض على الجناة، مؤكدًا أن القصاص هو الأمر الذي يرغبونه.


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