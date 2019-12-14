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متدى شباب العالم

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شاب العالم 2019

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مدبولي يلتقي وزير المالية لمراجعة الموازنة المالية للعام الحالي

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جانب من الاجتماع
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الموازنة المالية

مدبولى

منتدى شباب العالم

رئيس الوزارء

اجتمع الدكتور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم السبت لمراجعة موقف الموازنة المالية للعام الحالى ، وإجراءات تعديل موازنة العام الجديد.

يأتي ذلك على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم الذي ستبدأ فعاليته بعد قليل، حيث يفتتح الجلسة الافتتاحية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020/ 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي حيث يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.

ويشارك في منتدى شباب العالم 2019، الذي تستضيفه مدينة شرم، أكثر من خمسة آلاف شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم.

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