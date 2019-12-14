» الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام واتفورد

14 ديسمبر 2019 - 08:24 م

احتفت الصحف الإنجليزية بتألق النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد المستوى المميز الذي قدمه «مو» أمام واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفي ليفربول اللذين منحا الفريق الثلاث نقاط، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ37، ثم جاء بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز واصل الريدز تربعه على صدارة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.

وجاء عنوان صحيفة الـ"صن" عن المباراة: "الريدز ينجو من مخاوفه، بعد تسجيل صلاح لهدفين منحا ليفربول التقدم".

وجاء في التقرير أن صلاح سجل هدفا أول رائعا، ثم جاء بهدف أروع في الدقيقة الـ90.

وفي تقرير آخر لصحيفة "ميرور" جاء في عنوانه: "الملك صلاح يستكمل مشوار الريدز في تحطيم الأرقام، بعد فوز ليفربول بـ16 مباراة من أصل 17 في البريميرليج".

وجاء في التقرير أن هدفين رائعين من مو صلاح منحا فريق ليفربول الفوز على نظيره واتفورد بالدوري الإنجليزي.

بينما جاء عنوان صحيفة "الإندبندنت": "هدفا صلاح أمام واتفورد يبعدان ليفربول بـ11 نقطة (في الصدارة)".