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إجراء جديد من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب نجلها

قضايا وحوادث

الطفل صاحب فيديو التعذيب
الطفل صاحب فيديو التعذيب
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أحمد سالم

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النيابة

فيديو التعذيب

المتهمة بتعذيب نجلها

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم السبت، بعرض الأم المتهمة بتعذيب نجلها – 5 سنوات، نكاية في طليقها، والد الطفل، على مركز حماية الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويأتي هذا القرار لتلقي الأم التأهيل اللازم لتقويم سلوكها لتصبح صالحة لتربية نجلها، وتنشئته على احترام المبادئ والقيم الفضلى ليصبح فردا صالحا يفيد المجتمع.

كما أمرت النيابة بتسليم الطفل لخبيرين «نفسي، واجتماعي» لإيداعه باحدي دور الرعاية التابعة للمجلس، لتقديم الحماية المناسبة له للإخراجه من حالة الخطر، وإعداد تقرير بحالته على وجه السرعة يتضمن ما تم من إجراءات، ومدى أهلية الأم في حماية مصلحة الطفل والتي يقوم جوهرها على حق الطفل في الحماية القانونية والنمو السليم له، كما سيتم عرضه على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان ما إذا كان به أي إصابات من عدمه.

وانتشر أمس مقطع فيديو مدته دقيقة و38 ثانية، يظهر خلاله الطفل مروان، وأمه «تهانى»- 38 سنة، تطالبه بالاتصال بوالده: «قوله تعالى خدنى.. روح عيش معاه، رميك زى الكلب»، سرعان من انتشر كالنار في الهشيم وسط مطالبات بضرورة محاسبتها».

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