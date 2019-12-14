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بايرن ميونخ يدك شباك فيردر بريمن بـ6 أهداف

الرياضة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أمير سعد

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المصريون

بايرن ميونخ

فيردر بريمن

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على ضيفه فيردر بريمن بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ15 من الدوري الألماني.

وعلى ملعب أليانز أرينا، توهج البرازيلي فيليب كوتينيو وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفين ليقود بايرن لانتصار كاسح على بريمن.

وتقدم بريمن بهدف في الدقيقة 24 بواسطة مهاجم كوسوفو ميلوت راشيكا ثم رد بايرن بهدفين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كوتينيو والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونصب بايرن السيرك في الشوط الثاني وأحرز أربعة أهداف تكفل كوتينيو بهدفين منها في الدقيقتين 63 و78 وسجل ليفاندوفسكي هدفا في الدقيقة 72 وتكفل البديل توماس مولر بالهدف الأخر في الدقيقة 75.

ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 31 نقطة قبل مباراته غدا الأحد أمام مضيفه فولفسبورج، ويحل لايبزج في مركز الوصيف برصيد 30 نقطة قبل مباراته في وقت لاحق اليوم أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف.

ويأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بايرن في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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