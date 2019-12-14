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البيت الأبيض: الخلاف بين "ترامب" و"ميلانيا" مثل أي زوجين

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الطيب حسين

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أمريكا

البيت الأبيض

ميلانيا ترامب

سكرتيرة البيت الابيض

حسم البيت البيت الأبيض، الجدل حول العلاقة التي تجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزوجته، ميلانيا ترامب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنهما مثل معظم الأزواج "غالبا ما يتواصلان بشكل مختلف".

جاء هذا في تغريدة عبر "تويتر" لـ"ستيفاني جريشام"، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في تعليقها على صمت "ميلانيا" على هجوم زوجها على الناشطة البيئة السويدية المراهقة، جريتا تونبرج، بعد حصولها على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية.

وتعرضت ميلانيا ترامب لانتقادات، بسبب صمتها حيال هجوم زوجها على "تونبرج"، البالغة من العمر 16 عاما، والمصابة بالتوحد، خاصة أنها من أطلقت مبادرة "Be Best " لمحاربة التنمر على الأطفال بكل أشكاله، ومنها عبر شبكة الإنترنت.

وفي تغريدتها قالت سكرتيرة البيت الأبيض: "إن "Be Best " هي مبادرة السيدة الأولى وستواصل العمل لاستخدامها من أجل مساعدة الأطفال".

وتابعت: "مثل حال معظم المتزوجين، فإنه ليس سرا أن الرئيس والسيدة الأولى غالبا ما يتواصلان بشكل مختلف"، في تبرير منها على صمت ميلانيا ترامب".

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