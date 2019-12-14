عمران خان يبحث في السعودية التطورات الإقليمية

14 ديسمبر 2019 - 11:00 م

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، في السعودية، التطورات الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال لقاء خان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته للمملكة التي تستمر يومًا واحدًا، وتعد الرابعة له خلال العام الجاري.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن خان وبن سلمان اجتمعا في الرياض، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استعرض الجانبان، وفق المصدر ذاته "التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، دون تفاصيل.



وفي وقت سابق السبت، نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أن زيارة خان "تأتي ضمن التعاون الثنائي والتواصل المنتظم بين قيادة البلدين".



وسبق أن أجرى رئيس الوزراء الباكستاني ثلاث زيارات للسعودية في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019.



وأعلنت إسلام أباد العام الماضي أن السعودية ستدعم الاقتصاد الباكستاني بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار لمدة عام.



كما وافقت الرياض خلال مشاركة وفد باكستان في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار في ذلك الوقت، على تقديم تسهيلات مؤجلة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء النفط على مدار عام، شريطة أن يتم شراؤه من المملكة.



وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده ستعلب دور الوسيط في الحرب بين جماعة "الحوثي" والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.



وأضاف خان حينها أنه "سيحاول توحيد الدول المسلمة، إضافة للعب دور الوسيط لحل النزاعات بينها".



كما أطلق خان مبادرة طموحة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الخصمين اللدودين إيران والسعودية، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت يعاني فيه بلده من اقتصاد متعثر، وتوترات متافقمة مع الجارة الهند حول إقليم كشمير.

