أول تعليق للطفل محارب السرطان عن مصافحة السيسي

14 ديسمبر 2019 - 11:10 م

أبدى محارب السرطان الطفل زين يوسف، سعادته، بمصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال جلسة افتتاح منتدى شباب العالم قائلًا: «كنت فرحان أوي.. وكانت مفاجأة كبيرة لما الرئيس جالي على المنصة».



وقال يوسف، خلال لقاء خاص مع قناة «صدى البلد»، اليوم السبت: «مكنتش محضر كلام وكان نفسي أحكي تجربتي»، موجهًا حديثه لمرضي السرطان قائلًا: «أوعى في يوم تيأس استمر في المكافحة».

