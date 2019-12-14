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هذا ما قالته أول عارضة أزياء محجبة بمنتدى شباب العالم

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حليمة عدن
حليمة عدن
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المصريون ـ متابعات

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قالت حليمة أدن، أول عارضة أزياء محجبة، إنه «ليس من السهل أبدا أن تكوني الأولى، لكن لا تخافي أن تكوني الأولى»، مشيرة إلى أنها امرأة سوداء أمريكية من أصول صومالية.
وأضافت «أدن»، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، إنها أول ملكة لمسابقة عائدات إلى الوطن، وأول عضوة صومالية في حكومة الطلاب بكليتها، وأول من تنافس على لقب ملكة جمال أمريكا مرتدية الحجاب.
وأكدت «أدن» أن جيل الشباب يستطيع تغيير العالم، مضيفة أن المجتمع هو من يمنح دائما الأمل المتواصل، مشددة على أنها تسعى إلى تغيير النمط الفكري السائد.
وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل «Block-Chain» والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.
وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

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