» بسنت فهمي تكشف خطة للارتقاء بالشهر العقاري

15 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

كشفت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، الخبيرة الاقتصادية، عن أنه يجب على الحكومة المصرية التكاتف من أجل تطوير والنهوض بمكاتب الشهر العقاري، موضحة أنها لا توافق على مقترحات خصخصة الشهر العقاري، ولكن يجب على وزارة المالية والعدل إدارته بشكل جيد، والاتفاق على أسلوب جيد لإدارة المكاتب.



وأوضحت «فهمي»، خلال حوارها في برنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري، ويتم تأهيل وتدريب المواطنين الموظفين في هذا القطاع.

