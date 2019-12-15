خالد النبوي: هذا هو سر نجاح مسلسل "ممالك النار"

15 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

كشف الفنان خالد النبوي، سر نجاح مسلسل " مماليك النار"، قائلاً إن فريق عمل المسلسل كانوا يحرصون على وضع شخص كفء في كل مكان، معقبا: "النجاح مش أنا بس".



وأشار "النبوي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أن نجاح مسلسل "ممالك النار" أثبت كذب مقولة "الجمهور عايز كده"



وأضاف أنه كان يحلم بتقديم شخصية طومان باي منذ 20 عامًا، مؤكدا أن الفنانين المصريين ورثوا ارث كبير من الفن، ولهذا عند تقديم عمل لابد أن يكون العمل الذي يقدمه على مستوى الفن المصري.

