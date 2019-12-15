"إعادة النظر في تدريس المناهج التاريخية بالمدارس والجامعات"

15 ديسمبر 2019 - 12:30 ص

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عن إعادة النظر في المناهج التاريخية التي يتم دراستها في المدارس والجامعات بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن دراسة التاريخ تشكل الإنسان المصري في الصغر وعلينا العمل على المناهج الدراسية قبل وأثناء الجامعة.



وأشار "عبدالغفار" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت إلى أن هناك بعض الغلطات التاريخية تحتاج إلى التغيير، موضحا: "التاريخ يكتب بحلوه ومره ويترك للإنسان الحكم".



وأكمل وزير التعليم العالي: "علينا دراسة جميع الحقبات في تاريخ مصر، ولا يصح اجتزاء جزء معين من التاريخ"، مشيرا إلى أن هناك مناهج لن يتم تغييرها مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا.

