  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد النبوي

"النبوي" يفجر مفاجأة بشأن مشهد إعدام طومان باي

خالد النبوي

خالد النبوي: هذا هو سر نجاح مسلسل "ممالك النار"

العقارات

خبير: العقارات ستعود مرة أخرى للصدارة بـ 2020

منتجات استهلاكية

اقتصادي يكشف: هذا الأمر سيوفر منتجات بأسعار مخفضة

تركي آل الشيخ

أول تصريح من "آل الشيخ" بعد شفاءه وعودته للسعودية

أرشيفية

رغم التحذيرات.. الحكومة تسقط مجددًا في اختبار الطقس السيئ

أبوتريكة

مصادر مقربة من «أبوتريكة» تكشف حقيقة عودته إلى مصر

السيسي

"السيسي" يكشف عن حلمه الذي تحقق

أبي أحمد

الشعب الإثيوبي يفاجئ آبي أحمد بتحرك غير متوقع

الاهلى والزمالك

الزمالك يشكو الأهلي لـ«الفيفا» بسبب «كهربا»

أمريكا: العقوبات على إيران وكوريا الشمالية "بديل الحرب"

عرب وعالم

وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوبات متعلقة بليبيا
وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوبات متعلقة بليبيا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بومبيو: العقوبات على إيران ستتواصل حال واصلت سياساتها الحالية

#

أمريكا تكشف سبب فرض عقوبات جديدة على إيران

#

أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران

#

لافروف يؤكد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت، إن عقوبات بلاده على إيران وكوريا الشمالية هي "بديل عن الحرب".
جاء ذلك في تصريحات لقناة "CNBC" الأمريكية على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة" الـ19 المنعقد بالعاصمة القطرية.
وأوضح منوتشين أن "الولايات المتحدة ترى في العقوبات بديلا عن الخيار العسكري، وتجدها مجدية".
وأردف: "نتحمل مسؤوليتنا فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإيران وباقي المناطق الأخرى في العالم".
كان منوتشين أعلن، في كلمة خلال المنتدى، السبت، استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن إيران، حال استوفت الأخيرة "الشروط الضرورية"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
بينما قال رئيس الورزاء الماليزي، مهاتير محمد، في كلمة بنفس المنتدى، في اليوم ذاته، إن العقوبات الأمريكية على إيران "مخالفة للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة".
وفرضت واشنطن عقوبات على طهران، في أغسطس/آب 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران، الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وتمارس الولايات المتحدة حملة "أقصى ضغط" على إيران من أجل إجبارها على الجلوس على الطاولة، والتفاوض على اتفاق أشمل يتناول أنشطتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليسيتية وأنشطتها الإقليمية التي تقول واشنطن إنها "مزعزعة للاستقرار"، بينما تنفي طهران ذلك. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» خالد النبوي: "أتمنى تجسيد شخصية عمر سليمان"
» الطفل زين يكشف معلومة صادمة عن إصابته بالسرطان
» جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"
» بسنت فهمي تكشف خطة للارتقاء بالشهر العقاري
» هذا ما قالته أول عارضة أزياء محجبة بمنتدى شباب العالم
» كلمة مؤثرة للفنان أحمد حلمي بمنتدى شباب العالم
» ميركل تحذر من هجرة الشركات إلى خارج ألمانيا
» حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن
» "حماس" تندد بـ"عنصرية" إسرائيل ضد المسيحيين
» ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا
» مونتيري يضرب موعدًا مع ليفربول بمونديال الأندية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة