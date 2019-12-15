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كهربا يهدد مسئولين زمالكاوية: هكشف موضوع العمولات

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الزمالك

كهربا

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن محمود عبد المنعم كهربا - لاعب الأهلي - أكد أنه لن يقف صامتا أمام الهجوم الذي يتلقاه من مسئولي نادي الزمالك.

وقال "زكي" في برنامجه إن "كهربا" هدد عددًا من مسئولي الزمالك بكشف العمولات التي اضطر هو لدفعها لعدد من المسئولين لتركه يحترف بالخارج.

وأضاف: كهربا دفع ما هو أجمالي 65 ألف دولار على مرتين لمسئول معين لكي يتركوه يحترف ، وهو يهدد بكشف هذه التفاصيل قريبا.

وأضاف: كهربا هيطلع يتكلم ويحكي كل حاجة بس مستني يتألق مع الأهلي وبعدها هيحكي.

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