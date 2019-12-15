الأهلي سيخطف لاعب جديد من الزمالك بشهادة نسيب الخطيب

15 ديسمبر 2019 - 05:37 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن مفاوضات يخوضها بعض مسئولي النادي الأهلي مع محمود علاء ومحمد عبد الغني لاعبي الزمالك.



وقال "زكي" : عبد الغني نشر صورة لنجله مرتدي التيشيرت الأحمر ، ويبدو أنه أهلاوي أو شيء من هذا القبيل.



وأضاف: أنا أتحدث عن معلومة من داخل النادي الأهلي لكني بصراحة لا أعرف تفاصيل عقد محمد عبد الغني مع الزمالك وكيف سيحل الأهلي هذه المعضلة.



واستدرك: ما يؤكد كلامي هو تعليق أسامة حسني - زوج ابنة الكابتن محمود الخطيب - على انضمام كهربا للأهلي حين علق وقال (الأول) بما يعني أن هناك ثاني وثالث.



