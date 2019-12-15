خلفان يفجر مفاجأة عما فعلته السعودية مع أمير قطر

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ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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أكد ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - أنه ينبغي مواجهة قطر نظرًا لدورها التخريبي في الوطن العربي.

وقال "خلفان" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" : حاولت المملكة مرتين دعوة تميم لإصلاح ذات البين فرفض تميم الحضور.وحاولت الكويت ثلاث مرات اقناع تميم بالإستجابة ورفض الاستجابةوتصر قطر على لعن دول التحالف لانها تعلم أنه البقية الباقية من تجمع عربي متماسك يهدف الى وحدة الصف العربي وهي تهدف الى تشتيت العرب ولذلك تختلف معه في الهدف.

وأضاف: لذلك لا يوجد خيار ثالث الا مواجهة اكاذيب والاعيب قطر.

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