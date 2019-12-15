الجار الله يكشف عن اتفاق بين قنوات التليفزيون العربية.. ما الأمر

15 ديسمبر 2019 - 09:48 ص

كشف الكاتب والسياسي الكويتي أحمد الجار الله عن اتفاق بين القنوات التليفزيونية العربية بعدم بث خطب حسن نصر الله.

وكتب الجار الله على حسابه في "تويتر": تم الاتفاق بين القنوات التليفزيونية العربية بعدم بث خطب حسن نصر الله وعدم إعطائه الفرصة لتسويق أكاذيبه مع أن هذه الأكاذيب لم تعد خافية علي الذهنية العربية.

وأضاف الجار الله أن تسويق ما يسمي الممانعة والمقاومة لم يعد لدي العامة العربية اعتقاد بها فهي الكذبة الكبرى لحزب الله ذراع إيران الإرهابي.

كما طالب الجار الله قوات الشغب اللبناني أن لا تتورط بالقتل أو استعمال القوة المفرطة مع المحتجين حتى لا تصبح ملامة دوليًا العقاب لا يشمل من أصدر الأوامر الشفوية علي قوات الشعب أن لا تمارس الشغب الشعب اللبناني ثقافته ستواجهه أي قمع مفرط ستواجهه بعقوبة فاعلة ومن أمر به رسميًا.