خالد النبوى يثير الجدل بسبب تصريحاته عن "صلاح"

أثار الفنان خالد النبوي، جدلاً واسعًا، عقب ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "أم بي سي مصر"، حيث تصدر مؤشرات البحث في جوجل بعد تصريحاته عن نجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح.

وخلال اللقاء، قال الإعلامي عمرو أديب للفنان خالد النبوي: "أنت تعمل محمد صلاح.. صدقني هتكسر الدنيا، صلاح قصة كفاح ونجاح، وشخص مذهل".

ليرد عليه "النبوي" قائلاً: "أنا موافق.. هو يبقى الدوبلير بتاعي في اللقاءات، وأنا أبقى الدوبلير بتاعه في الملعب أو العكس"، مضيفًا: "مفيش كلام.. ده يسعدني.. محمد صلاح شخص بديع وشخص رائع".

وكان قد تصدر الفنان خالد النبوي، مؤشرات البحث في "تويتر" و"جوجل" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تجسيده شخصية الأمير "طومان باي"، في مسلسل "ممالك النار"، الذي لاقي نجاح وإشادات كبيرة عند عرضه .