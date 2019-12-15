خالد النبوي يفاجئ عمرو أديب على الهواء.. ماذا قال؟

كشف الفنان خالد النبوي، تفاصيل عن حياته الشخصية، يرويها لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "أم بي سي مصر".

وخلال اللقاء، أشار عمرو أديب إلى أن الحياة الشخصية للفنان خالد النبوي، لا يعرف عنها الكثيرون، ليوضح الآخر أنه متزوج ولديه ثلاث أبناء.

وتابع: "أن لديه توأم ولدين كريم ونور، حيث يدرس الأخير مسرح وسينما في أمريكا، وهما من زواج سابق، بينما الأصغر يدعي زياد وعمره 11 عاما"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع رفض طلب له".

وأضاف: أن "زوجته الثانية والحالية تدعي منى وهي شخصية عظيمة، وهي يحترمها ويقدرها للغاية".

في المقابل، تفاجأ الإعلامي عمرو أديب من حديث "النبوي"، معلقًا: "أنت عندك ابن كبير كدا وبيدرس، أنا بالكتير اديك 35 سنة"، ليضحك الآخر.

واختتم الفنان خالد النبوي، حديثه، بأنه أب ديمقراطي، ويتبع الحوار والمناقشة في تربية أبنائه، ولا يجبر أحد على فعل شىء لا يرضيه .