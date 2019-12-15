"استنى على التليفون".. تحرج المركز القومى للمرأة

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استغاثت سيدة تدعى أمينة من محافظة الغربية، بضرورة إنقاذ ابنتها على الهواء، قائلة: "الحقوا بنتي جوزها هيقتلها".

وأضافت "أمينة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن ابنتها تتعرض للضرب يوميا من زوجها حتى تمضى على إيصالات أمانة.

وتابعت: "بنتي جوزها بيضربها عشان يمضيها على إيصالات أمانة، مرضيتش ضربها وطردها في الشارع، كلمت المركز القومي للمرأة، عمالين يقولولي استني على التليفون، ومحدش رد عليا".

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