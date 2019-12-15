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إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"

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سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
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شرم الشيخ

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فاجأت الإعلامية سالي عبد السلام، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بكشفها عن تدهور حالتها الصحية خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث اضطرت إلى تركيب بعض المحاليل حتى تستطيع الوقوف.

ونشرت سالي عبر "إنستجرام" صورة جديدة في مطار القاهرة الدولي، موضحة أنها متجهة إلى المملكة العربية السعودية لتقديم حلقة خاصة من برنامج "كلام نواعم" في فعاليات موسم الرياض، وحكت عن موقف صعب تعرضت له.

في البداية قالت إن والدتها لم تحضر جواز السفر الخاص بها، ما تسبب في تعطل سفرهما وشراء تذاكر سفر جديدة بسعر مرتفع للغاية.

ثم بعدها كشفت أنها تعاني منذ 72 ساعة ولا تستطيع الأكل أو حتى شرب الماء، ما اضطرها لتركيب محاليل طبية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

في المقابل، تفاعل متابعوها مع البوست، وجاءت التعليقات كالآتي:"ألف مليون سلامة"، "ربنا يشفيكي ويعافيكي".


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الى #موسم_الرياض ?? حاجة بإذن الله اول مرة تحصل فى موسم الرياض ..يا رب خير يا رب بعد ما وصلنا المطار اول مرة تحصل لينا سبحان الله امى نسيت الباسبور افتكرت انى اخدته زى كل سفرية واعتمدت عليا قعدنا فى المطار 6 ساعات للرحلة اللى بعدها اضطريت اشترى تيكتس جديدة بتمن عمره ما حصل اصلاً ماشى يا امى فداكى ????وانا بقالى 72 تقريباً منمتش واول مرة تحصلى فى حياتى ووالله حتى المياة مش الاكل اصلاً كمان مفيش حاجة بتقعد او تدخل معدتى ادعولى بالله عليكوا ?? مشربتش تقريباً بجرب كل شوية ومبينفعش طول اليوم والله تعبت ..اخدت محاليل الحمدلله الحمدلله الحمدلله بقولكم ومحتاجة دعوة حلوة بالله عليكم محتاجش اى دكتور الا دعاكم يا رب انتوا #رزقى ...#رزقى_واسع فيكم والله @alqasemia_palestain العباية مرة تجنن???? من اشطر المصممات السعوديات..بحب العبايات??

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