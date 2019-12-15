سر مقاطعة "أبو الغيط" للإعلامي عمرو عبد الحميد

15 ديسمبر 2019 - 11:29 ص

اعترض الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على وصف الإعلامي عمرو عبد الحميد، الأحداث التي شهدها العالم العربي منذ 2011 بـ"الربيع العربي"

وقاطع "أبو الغيط"، الإعلامي ومدير جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "لا ينبغي تسميته بالربيع بمنتهى الأمانة".

واستكمل أبو الغيط: "موت 500 ألف سوري، وطرد من 4 لـ5 ملايين سوري من بلادهم مع نزوح 6 ملايين سوري داخليًا في سوريا وهدم ليبيا وتأثيرات رهيبة على المدن العراقية والليبية والسورية وعودة الكوليرا وشلل الأطفال باليمن، فهذا ليس بالربيع ومستعد أقول هذا الكلام".