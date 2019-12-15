  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد النبوي

النبوي: " جيهان السادات أخبرتني بهذا الأمر.. بعد مسرحية "كامب ديفيد"

انتصار السيسي

انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأناه منذ عامين

معاقي الجيش الإسرائيلي

إحصائية صادمة عن المعاقين فى الجيش الإسرائيلى

ارشيف

سر مقاطعة "أبو الغيط" للإعلامي عمرو عبد الحميد

بن زايد

مستشار بن زايد عن فترة حكمه: نعيش العهد المحمدي

ارشيف

إلقاء القبض على إخواني جديد بالكويت

بالتفاصيل.. تعرف على رئيسة المجلس القومي للمرأة الجديدة

"استنى على التليفون".. تحرج المركز القومى للمرأة

خالد النبوي

خالد النبوي يفاجئ عمرو أديب على الهواء.. ماذا قال؟

ارشيف

حقيقة إلغاء الدعم العام المقبل

الإعلامي محمد الباز

الباز: اللي بيعترضوا دول شوية رعاع

مستشار بن زايد عن فترة حكمه: نعيش العهد المحمدي

الحياة السياسية

بن زايد
بن زايد
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد يكشف حقيقة جديدة عن المصالحة الخليجية

#

مستشار بن زايد: قرار بحريني جديد لطى أزمة الخليج

#

مستشار بن زايد: وصف "بشار" بالقائد الحكيم غير موفق

#

تفاصيل رسالة قاسية من مستشار بن زايد لمذيعة الجزيرة

بن زايد

عبد الخالق

العهد المحمدي

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إننا نعيش العهد المحمدي في إشارة إلى حكم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر: "نعيش العهد المحمدي بثقة وعزيمة وتفاؤل ونتجه نحو المستقبل بجناحين قويين".

وفي تدوينة أخرى غرد عبد الخالق قائلاً: "يكفي أن كل شعبه وأكثر من نصف الشعب العربي آمنوا به وأحبوه وأعطوه الثقة الكاملة".

يذكر أن عبد الخالق كان قد حذر في تدوينات سابقة من أخطار تهدد وجود الإمارات بالقول: "مجرد سؤال خطر على البال: هل طرح أحدهم قضية الخلل السكاني الذي تعيشه الإمارات خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2019".

وعلق حينها أحد رواد "تويتر": "الخلل السكاني ليس بالإمارات فقط بل بمعظم دول الخليج وهو وفي الإمارات وقطر بشكل خاص وهذا يجب مناقشته فعلاً لأنه سيؤدي إلى مخاطر على الأمن الوطني والإقليمي والقومي للمجتمعات الأصلية ويهدد وجودها، بعد أن أصبح المواطنون مجرد أقلية من الأقليات بين السكان وهذا ليس وليد اللحظة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» حملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين بعد فوز رئيس الجزائر الجديد
» زلزال عنيف يضرب الفلبين ويسجل 6.9 ريختر
» اتفاقية جديدة توقعها السودان وجوبا لحسن النوايا
» عزيزة جلال تغنى "مستنياك" بالحجاب فى السعودية
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد حادثة الفيديوهات.. جوهرة ترقص على "مافيا" وتثير ضجة
» إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"
» السبكي: 1700 موظف بالجهاز الإداري للدولة جاهزون لهذا الأمر
» العثور على مقبرة جماعية جديدة فى العراق
» الأهلى يتطلع لـ"الصدارة" على حساب الحرس
» نهاية مؤلمة لفتاة اعتدت على مسنة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة