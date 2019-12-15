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اتفاقية جديدة توقعها السودان وجوبا لحسن النوايا

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الفريق محمد حمدان دقلو يترأس وفد حكومة السودان في المفاوضات بجوبا
الفريق محمد حمدان دقلو يترأس وفد حكومة السودان في المفاوضات بجوبا
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متابعات - أمينة عبد العال

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تجدد إعلان جوبا لحسن النوايا بالتوقيع مع الحكومة السودانية وحركات الجبهة الثورية المسلحة في جوبا، لمدة شهرين وحتى فبراير 2020، قبل انتهاء الفترة الانتقالية في الوثيقة الدستورية بيوم.

وأكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في تصريحات صحفية أن التجديد يأتي في إطار التزام وجدية  جميع الأطراف لتحقيق السلام دون انقطاع، موضحًا أنه ليس هناك خط أحمر من أي طرف خلال التفاوض لأن طبيعة التفاوض الحالية مختلفة، خاصة مع سعي كل الأطراف إلى معالجة جذور الأزمات وعدم تركيزهم على اقتسام السلطة والقضايا الفوقية لمسائل الحرب والسلام بالبلاد.

جدير بالذكر أن الحكومة السودانية وفصائل متمردة في السودان بدأت الأربعاء الماضي جولة جديدة من مفاوضات السلام في جوبا بجنوب السودان، وكانت هناك جلسة أولى عقدت في أكتوبر في جوبا بهدف إنهاء النزاعات في دارفور "غرب البلاد" وجنوب كاردفان "جنوب البلاد" والنيل الأزرق "شرق البلاد".

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