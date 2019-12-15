وفاة "ملك الفوزاير" حسن عفيفى.. ومحمد صبحي: "ستظل حسنولا"

توفي الفنان ومصمم الراقصات حسن عفيفي ،صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية .

يعد الفنان حسن عفيفي واحدًا من أشهر مصممي الاستعراضات في الوطن العربي، حيث اشتهر بلقب "ملك الفوازير"، فهو صمم أشهر الفوازير في الدراما، لنيللي وشريهان.

من جانبه، نعي الفنان محمد صبحي، الفقيد، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث قال: "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي".

وتابع: "كنت إنسانا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب.. ومعاونا في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف.. وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك".

وأضاف: "عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبناؤك هشام وياسمين وكل الأسرة.. ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".