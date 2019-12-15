» بالفيديو.. عريس يفقد أعصابه فى ليلة زفافه ويتصرف بجنون

15 ديسمبر 2019 - 01:37 م

بالرغم من أن ليلة الزفاف تكون أسعد ليالي العمر، إلا أنه في هذا الحفل حدث أمر غريب من العريس، فبعد أن قام يتناول قطعة من تورتة الفرح وإطعام عروسه، قام بالتصرف بغرابة أثارت جميع المدعوين وجميع رواد مواقع التواصل.

ويظهر مقطع الفيديو العريس وهو يختطف زجاجة مشروبات من مدعو ويلقيها في الأرض ويركل التورتة وسط ذهول الجميع، وحصد الفيديو على صفحة ناشره في جورجيا، والذي نشر في 10 ديسمبر الجاري أكثر من 15 مليون مشاهدة حتى ظهر اليوم، وأكثر من 68 ألف تعليق.