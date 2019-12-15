هل يجوز تخصيص راتب لنفسي من جمع التبرعات.. الإفتاء تجيب

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها مفاده: "هل يجوز تخصيص راتب لنفسي من جمع التبرعات".

وأجابت الإفتاء، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه لا يجوز لأحد تخصيص راتب شخصي من جمع التبرعات والصدقات.

وأضافت الإفتاء، أنه لابد وأن يكون هذا الأمر تحت مظلة القانون، عن طريق جمعية خيرية معتمدة من حقها جمع التبرعات والإنفاق على الفقراء والمساكين.

وأوضحت أن المقصود من "القائمين عليها" في القرآن الكريم هم المتفرغون لجمع الصدقات، وليس شخصًا يقوم بجمع الصدقات في نصف ساعة في اليوم ولديه وظيفة أخرى.

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