رسالة تركي آل الشيخ لمتابعيه بعد عودته للسعودية

شارك المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه، بمقطع فيديو له، عبر حسابه على "فيس بوك"، يكشف عن عودته إلى المملكة العربية السعودية بعد خضوعه لرحلة علاج خلال الأيام الماضية.

وعلق" آل الشيخ" قائلاً: "رجعت الرياض، باقي 4 أيام على ميدل بيست، فيه أكثر من 100 Dj وفنان عالمي، غير المطاعم والمتاجر العالمية، وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية".

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto ، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.