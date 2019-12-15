"النبوي": هعمل شخصية "عمر سليمان" بس بشرط

كشف الفنان خالد النبوي، عن رغبته في تجسيد شخصية رئيس جهاز المخابرات المصري الراحل، عمر سليمان، في عمل فني.

وخلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح الفنان خالد النبوي، أنه لا يمانع على الإطلاق تجسيد عمر سليمان.

وقال: "يا سلام، موافق طبعًا"، ولكنه وضع شرطا لتجسيد رئيس المخابرات المصرية الراحل، وهو أن "يفتحوا لي خزائن الأسرار".

وكانت مصر أعلنت وفاة عمر سليمان في الـ19 من يوليو 2012 في الولايات المتحدة أثناء تلقيه العلاج.

جدير بالذكر، أن الفنان خالد النبوي، قد تصدر مؤشرات البحث في "تويتر" و"جوجل"، خلال الأيام الماضية، بعد تجسيده شخصية "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار".