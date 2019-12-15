إجراء صيني حاد بعد تصريحات "أوزيل" عن مسلمي الأويجور

15 ديسمبر 2019 - 04:50 م

اتخذت السلطات الصينية قرارا حادًا عقب تصريحات الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن انتهاكات بكين بحق مسلمي الأويجور.

وقررت القناة الحكومية الصينية "CCTV " عدم بث المباراة التي تجمع ناديي مانشستر سيتي وأرسنال، اليوم الأحد.

وكتب نجم أرسنال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الجمعة، أن المسلمين الأويجور "يتصدون للمضطهدين الذين يحاولون فصلهم عن دينهم".

وتابع أن "شرق تركستان جرح نازف في جسد الأمة" الإسلامية.

ونشرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، في نسختها الإنجليزية، تغريدة على "تويتر" جاء فيها أن "القناة الحكومية الصينية CCTV أزالت مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي من جدول بثها، بعد التعليقات المغلوطة الصادرة عن نجم نادي أرسنال، مسعود أوزيل، والتي خيبت أمل المعجبين الصينيين والسلطات المسؤولة عن رياضة كرة القدم".

واتهم أوزيل السلطات الصينية بـ "إحراق نسخ القرآن التابعة للمسلمين الأويجور وإغلاق مساجدهم وحظر مدارسهم وقتل علماء الدين من الأويجور واحدا تلو آخر، علاوة على احتجاز المسلمين في معسكرات خاصة وإلزام عوائلهم بالتعايش مع المواطنين الصينيين وإجبار نسائهم على التزوج من رجال صينيين".