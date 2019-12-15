فيديو لطالبة طب يثير ضجة في السعودية

الطيب حسين
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لطالبة بكلية الطب وهي تبيع الشاي في أحد شوراع العاصمة الرياض.
واحدث الفيديو ضجة على موقع "تويتر"، خاصة مع عدم الاعتياد على مثل هذه المشاهد في المملكة.
وأعرب العديد من المغردين عن إعجابهم بعمل الفتاة، في حين أكد آخرون أنها فتاة عصامية متمنين لها التوفيق في دراستها.
وكتب أحد الحسابات: " لا أستطيع التعليق على عمل هذه الفتاة العصاميّه.. فكم من فتاة ليس لديها إهتمام سوى فستان وموبايل لا تستطيع أسرتها تحمل تكاليفها.. وكم من شاب تعبوا والديه على تربيته 20 عام ونهايته التسكع بالشوارع وأهله يتتبعونه بمخافر الشرطة!.. الله يوفقها وييارك فيها وأن يرزقها الرزق الحلال".
#كويتنا | #فيديو.." طالبة طب " تبيع الشاي بأحد طرق الرياض #السعودية pic.twitter.com/qXAMeE4q5b— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 15, 2019
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