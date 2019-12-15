ضوء أخضر من الرئيس لمناقشة هذه القوانين

15 ديسمبر 2019 - 05:04 م

قالت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حديث الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية اليوم يعتبر بمثابة ضوء أخضر لمناقشتها.



وقالت النائبة، إن حديث الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية وإعلان ثقته في أن النواب والبرلمان حريصون على قانون عادل ومتوازن يؤكد رؤية نواب الشعب على ضرورة تغيير القانون الحالى وسن تشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف.









وأشارت عبدالحليم في بيان لها، أنه على مدار أدوار الانعقاد الماضية لطالما طالبنا بضرورة تغيير القانون الحالى الذى أصبح سبب رئيسي في إرتفاع معدلات الطلاق، وتسبب في الصراعات بين طرفى الأسرة الواحدة وتحميل نتائج هذة الصراعات الطفل المصرى سواء فيما يخص التهرب من النفقات، ومشكلات الرؤية وأماكنها، والحضانة، وغيرها من الأمور التى يتحمل الطفل الضرر الأكبر منها.









وأكدت النائبة، أن تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلب جماهيرى، وحديث القيادة السياسية عنه أكثر من مرة يعد ضوء أخضر للبدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب وبدء جلسات الحوار المجتمعى وعدم التأخر في مناقشته أكثر من ذلك ليتوج الثورة التشريعية التى أنجزها البرلمان على مدار أدوار الإنعقاد الماضية.















