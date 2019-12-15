  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وحرس الحدود

أسماء السلاطين الأتراك

سلاطين الأتراك يثيرون أزمة فى شوارع مصر

بي ان سبورت

«bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد

الحريري

بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان

في «اليوم العالمي للشاي».. تعرف على أهم فوائده وأضراره

في «اليوم العالمي للشاي».. تعرف على أهم فوائده وأضراره

السويدي

مسئول إماراتي: إعلامنا في موت سريري

محمد صلاح

تعليق ساخر من ضحية «كوبري» محمد صلاح

الطالبة

فيديو لطالبة طب يثير ضجة في السعودية

أوزيل

إجراء صيني حاد بعد تصريحات "أوزيل" عن مسلمي الأويجور

عمرو فهمى

عمرو فهمي يكشف أولى خطواته لإزاحة رئيس الـ«كاف»

مفاجأة صادمة..

«bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد

الرياضة

بي ان سبورت
بي ان سبورت
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"التعليم": تعلن موعد امتحانات الترم الأول

#

وزير النقل: افتتاح كوبري طنامل بطريق "بنها - المنصورة" في هذا الموعد

#

"الخارجية الأمريكية": أزمة سد النهضة ستنتهي في هذا الموعد

#

حدث عالمي برعاية " بن سلمان".. في هذا الموعد

المصريون

الاهلى

الكاف

بي إن سبورت

كشف عبد المنعم «شطة» نجم النادي الأهلي وعضو اللجنة الفنية السابق بـ«الكاف»، موعد توقف قنوات بي إن سبورتس، عن بث البطولات الإفريقية بمختلف أشكالها.

وقال «شطة» في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن قنوات بي إن سبورت، ستبث البطولات الإفريقية، بشكل طبيعي مؤقتًا، رغم تأييد غرفة التجارة الدولية قرار الـ«كاف» بفسخ تعاقده مع شركة «لاجاردير» الفرنسية.

وأضاف: «هناك قضايا ما زالت قائمة بين شركة لاجاردير والكاف، عندما يتم الحكم فيها بشكل نهائي، ستتوقف بي إن سبورت عن إذاعة البطولات الإفريقية».

وكانت الشركة الفرنسية «لاجاردير» حصلت على جميع حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حتى عام 2028 مقابل مليار دولار.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية قضت أمس، السبت، بتأييد قرار الكاف بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري، وذلك لخرقها قواعد المنافسة والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم..التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال ومانشستر سيتي
» «أبوتريكة» عن موقف «أوزيل» من مسلمي الإيجور: «راجل»
» بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان
» نجم منتخب البرازيل في مصر
» مسئول إماراتي: إعلامنا في موت سريري
» الملعب التونسي يهزم النجم الساحلي بثلاثية
» الإسماعيلى يتخطى إف سي مصر بهدف «همام طارق»
» فيديو لطالبة طب يثير ضجة في السعودية
» تعليق ساخر من ضحية «كوبري» محمد صلاح
» عمرو فهمي يكشف أولى خطواته لإزاحة رئيس الـ«كاف»
» كيف تعرف إذا كانت "الدودة الشريطية" تعيش داخلك؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية