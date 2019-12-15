» «أبوتريكة» عن موقف «أوزيل» من مسلمي الإيجور: «راجل»

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ابو تريكة

اوزيل

أعلن محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، تضامنه مع الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال بعد الهجوم التي تعرض الأخير، على خلفية دفاعه عن أقلية الأيجور المسلمة التي تتعرض للاضطهاد.

وقال «أبوتريكة» خلال الأستوديو التحليلي لمباراة آرسنال ومانشستر سيتى، «موقف مسعود أوزيل رجولي ومثال للضمير الحي الذي يدافع عن الحق دون خوف على مستقبله مع ناديه أو أمواله».

وتابع «تريكة»: «أصبحنا في عالم مخيف، اللي بيقول رأيه بصدق يبقى مُحارب، لا يجب أن نلوم أوزيل بل نلوم العالم المخيف الذي يحارب كل من له قضيه ورأي يحارب من أجله».

أضاف، «بالنسبه لي أوزيل يملك الشجاعة التي لا نملكها نحن, فمواقفه عن الاسلام ودفاعه عن المسلمين تتدرس للجميع، حيث أصبح قدوه لجميع الرياضيين المشهورين رغم إن مواقفه تسبب له العديد من المشاكل»،

واختتم محمد أبوتريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، دفاعه عن الألماني مسعود أوزيل، «ربنا يجازيه خير إن شاء الله لأنه اختار الوقوف بجانب المظلومين».

يذكر أن نجم أرسنال مسعود أوزيل انتقد صمت المسلمين إزاء تعرض أقلية الإيجور المسلمة للاضطهاد في الصين، فيما لم تتأخر إدارة المدفعجية في النأي بنفسه عن تصريحات لاعبها.

وجاء انتقاد الدولي الألماني السابق لصمت المسلمين في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عنون البيان المكتوب باللغة التركية بـ"تركستان الشرقية الجرح النازف للأمة الإسلامية".

وجاء في التغريدة، التي ترجمت بعض مقتطفاتها أكثر من وسيلة إعلام ألمانية ودولية، إنه في تركستان الشرقية "تحرق المصاحف، وتغلق المساجد، وتحظر المدارس وعلماء الدين يقتلون واحداً تلو الآخر.."، وأضاف أن "الذكور يساقون قسراً إلى المخيمات، فيما تجبر المسلمات على الزواج من الرجال الصينيين"، على حد قوله.

وتابع اللاعب الألماني من أصول تركية أن الإعلام الغربي يسلط الضوء على وضع أقلية الإيغور، فيما يغرق المسلمون في الصمت. وتساءل أوزيل في هذا الصدد "أين هي البلدان الإسلامية وإعلامها؟".

واختتم مسعود أوزيل تغريدته بـ"الدعاء لإخواننا في تركستان الشرقية".

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