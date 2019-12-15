» رئيس الزمالك السابق يتهم «مرتضى» بإهدار المال العام

أمير سعد
شن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك هجومًا ناريًا علي المستشار مرتضي منصور الرئيس الحالي للقلعة البيضاء، متهما الأخير بإهدار المال العام بعد انتقال محمود عبد المنعم «كهربا» إلي صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف.
وكتب «عباس» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قائلًا: «توقيع كهربا للنادي الأهلي في تقديري هو إهدار للمال العام حيث ان قيمة هذا اللاعب حوالي 5 مليون دولار ذهبوا هباء.. ومن المسؤول؟!! المسؤول ادارة فاشلة في ميت عقبة».
يذكر أن النادي الأهلي أعلن أول أمس الجمعة بشكل رسمي التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ في يناير المقبل، بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق أفيس البرتغالي مؤخرًا.
فجر05:22 ص
فجر
05:22
شروق
06:51
ظهر
11:55
عصر
14:40
مغرب
16:59
عشاء
18:29