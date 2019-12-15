العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء

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كشف رئيس ديوان المظالم  في المملكة العربية السعودية، خالد بن محمد اليوسف، عن تفاصيل الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر العاهل السعودي، أمرا ملكيا اليوم الأحد، حيث صدر الأمر الملكي بترقية وتعيين 53 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن "بن محمد اليوسف"، أن الأمر الملكي يضمن ترقية القضاة من قاضي استئناف إلى رئيس محكمة استئناف ودرجات أخرى.

كما اعتبر "أن الملك حريص على تطوير ديوان المظالم وتعزيزه بالكوادر المؤهلة".


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