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موقف قطري مفاجئ من المصالحة مع السعودية

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وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
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الطيب حسين

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فاجأ وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المتابعين للأزمة الخليجية، بتصريحات جديدة، كشفت عن موقف مغاير لما هو متوقع بشأن المصالحة.

ونفى "آل الشيخ" في تصريحات نقلتها شبكة الجزيرة بوجود تقدم في المفاوضات مع السعودية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن ما حدث هو فتح قنوات بين الجانبين فقط.

وقال الوزير القطري: "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي بالحوار مع السعودية وما تحقق هو فتح قنوات بيننا".

وكانت تصريحات قد خرجت من وزير الخارجية القطري خلال الأيام الماضية، كشفت عن تواصل مع السعودية بشأن حل الأزمة المستمرة منذ يونيو 2017.


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