  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وحرس الحدود

وزير الخارجية القطري

موقف قطري مفاجئ من المصالحة مع السعودية

أوزيل

إجراء صيني حاد بعد تصريحات "أوزيل" عن مسلمي الأويجور

محمد صلاح

بالفيديو.. لحظة وصول فريق ليفربول إلى قطر

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء

الإعدام بالأفيال

بالصور.. أكثر عمليات الإعدام بشاعة عبر التاريخ

بي ان سبورت

«bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد

أسماء السلاطين الأتراك

سلاطين الأتراك يثيرون أزمة فى شوارع مصر

في «اليوم العالمي للشاي».. تعرف على أهم فوائده وأضراره

في «اليوم العالمي للشاي».. تعرف على أهم فوائده وأضراره

الحريري

بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان

للمشاركة في كأس العالم للأندية

بالفيديو.. لحظة وصول فريق ليفربول إلى قطر

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"محمد صلاح" يعلن رفضه الانتقال لريال مدريد نهائيًا

#

«ماني»: «ميسي» و«رونالدو» الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

#

مدرب ليفربول: لا نريد السفر إلى قطر

#

«تريزيجيه» يتحدث عن علاقته بـ«صلاح» ونصيحته التي غيرت مستقبله

قطر

كأس العالم للأندية

المصريون

ليفربول

وصل فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ويشارك ليفربول في هذه البطولة، بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد فوزه على تتونهام في النهائي بنتيجة 2-0.

ويستعد الريدز لمواجهة مونتيري، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما نجح الفريق المكسيكي في الفوز على السد القطري، بنتيجة 32، في ربع نهائي المسابقة.

وتضم قائمة ليفربول 20 لاعبًا، وهم: أليسون بيكر، فان دايك، جورجي فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، جونز، آرنولد، ويليامز.

وتم استبعاد مدافع الفريق الكرواتي ديان لوفرين بسبب إصابته العضلية التي تعرض لها أمام سالزبورج في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا
» مانشستر سيتى يقسو على آرسنال بثلاثية
» مستشار "بن زايد": قطر دولة "شقية"
» ضحية جديدة للمنشطات في الرياضة المصرية.. تعرف عليه
» تعليق جديد من "أردوغان" على تدخله عسكريًا بليبيا
» رئيس الزمالك السابق يتهم «مرتضى» بإهدار المال العام
» مسئول إماراتي: إعلامنا في موت سريري
» «أبوتريكة» عن موقف «أوزيل» من مسلمي الإيجور: «راجل»
» فيديو لطالبة طب يثير ضجة في السعودية
» بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان
» نجم منتخب البرازيل في مصر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية