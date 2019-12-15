» مستشار "بن زايد": قطر دولة "شقية"

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مستشار بن زايد

الأزمة الخليجية

هاجم عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، دولة قطر واصفًا إياها بـ"الشقيقة الشقية".

وكتب "عبدالله" عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن قطر تعيق "طي صفحة الخلاف الخليجي"، مشيرًا إلى أنه كلما تم التقدم "خطوة واحدة إلى الإمام تأتي قطر لتعيدنا خطوتين إلى الخلف".

وتابع أن "قطر غير جادة لإنهاء أزمتها".

وجاءت التغريدة كما يلي:

كلما تقدمنا خطوة واحدة الى الإمام لطي صفحة الخلاف الخليجي تأتي الشقيقة الشقية قطر عبر وكلائها ومنابرها كقناة الجزيرة لتعيدنا خطوتين الى الخلف. قطر غير جادة لانهاء أزمتها وقطر غير جديرة بانهاء مقاطعتها.

يشار إلى أن هناك تصريحات قطرية، برزت خلال هذه الأيام، تحدثت عن فتح قنوات مع السعودية بشأن حل الأزمة الخليجية.

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