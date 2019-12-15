تكلفته 200 مليار دولار... حلم يسعى "السيسي" لتحقيقه

15 ديسمبر 2019 - 09:14 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن قارة إفريقيا بإمكانها أن تتغير جذريًا خلال 10 سنوات من الآن.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وذكر "السيسي" بكلمته التي تم نقلها في بث هوائي مباشر: "لو أردنا تغيير وجه القارة الأفريقية خلال الـ 10 سنوات يجب القيام بمشاريع قومية لبنية أساسية داخل القارة".

وقال "السيسي" إن "تكلفة ذلك ستكون 200 مليار دولار عن طريق قروض تعمل بها الشركات لكي نستطيع تغيير مستقبل إفريقيا".