» «كلوب» يهاجم قطر قبل ضربة البداية لليفربول بمونديال الأندية

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انتقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم للأندية، المقام خلال الفترة من 11 ديسمبر حتى 21 من الشهر ذاته.

ووجه «كلوب»، انتقادات لاذعة للجنة المنظمة لمونديال الأندية، التي تنظمها قطر، بإجراء جميع المباريات المتبقية، على ملعب واحد فقط، مما سيؤدي لتردي حال أرضية الملعب.

وقال كلوب فى تصريحات عقب مباراة فريقه ضد واتفورد : ” أعتقد أنها تمطر هناك (في قطر). هذا لا يساعد أرض الملعب الذي سنلعب جميعنا فيه”، مضيفا بسخرية أن هذا التنظيم “جيد بشكل مبهر”..

وأكمل: “المباريات كلها ستقام على الملعب ذاته وثمة تساقط للأمطار ، سنرى كيف يمكن لأرضية واحدة أن تتحمل، لكن هذا الأمر يعد مشكلة”.

ويعود ضغط المباريات في استاد خليفة إلى عدم جاهزية استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب الجديدة المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، لعدم التمكن من إقامة مباريات تجريبية عليه، وكان من المقرر إقامة مباراة في نصف النهائي، والنهائي، في “التعليمية”.

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